Двоих празднующих 9 мая за сказанное в интервью приговорили к общественным работам

Прокуратура привлекла к общественным работам двух празднующих 9 мая из Даугавпилса, которые в телеинтервью прославляли и оправдывали военные преступления, совершенные Россией, сообщили в прокуратуре.

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Мужчин обвиняют в публичном оправдании и прославлении военных преступлений и преступлений против человечности. Согласно обвинительному акту, 9 мая этого года оба находились в парке Дубровина в Даугавпилсе у мемориала воинам, погибшим во время Второй мировой войны, и давали интервью телеканалу TV3.

Двух русскоговорящих мужчин спросили, почему для них было важно прийти в памятное место и как конфликт в Украине поменял ситуацию в городе и ощущения от этого дня. Мужчины ответили, что "дальше фашистов бьют" и что "расплодилось их много, всяких правнуков, а Европа поддерживает, что обидно". По их мнению, Хрущев их "не добил, пожалел, сейчас повылезали, бандеровцы всякие".

Указанными выражениями и поведением обвиняемые выразили положительное отношение, а также признали правильным и допустимым агрессивную войну, начатую Россией в Украине, говорится в обвинительном акте. Осознавая, что интервью, данное TV3, доступно неограниченному кругу лиц, подсудимые сознательно публично прославляли и оправдывали военные преступления, преступления против человечности и мира, совершенные Россией на территории Украины.

За данное правонарушение уголовный закон предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, пробационный надзор, общественные работы или штраф.

Подсудимые полностью согласились с объемом и правовой квалификацией инкриминируемого им уголовного правонарушения, а также признали свою вину и сожалеют о случившемся. Оценив личности подсудимых и их отношении к содеянному, прокурор в качестве меры наказания назначила 200 часов принудительных работ.