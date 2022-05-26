Двойное убийство и искалеченная собака: убийца получил пожизненный срок
Foto: Aivis Vaļulis

Суд Рижского района на этой неделе приговорил к пожизненному заключению мужчину, который зарубил двух человек, а также нанес тяжкие увечья собаке. Кроме того, осужденному назначен пробационный надзор.

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Как следует из материалов дела, осенью 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, явился под Олайне в дом к своей бывшей жены. Заметив, что женщина распивает алкоголь с незнакомцами, он схватил топор и стал наносить удары по людям.

От полученных ранений скончалась бывшая супруга обвиняемого и один из ее приятелей. Также нападавший избил топором и собаку, принадлежавшую его экс-жене.

Приговор можно обжаловать в Рижском окружном суде.

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