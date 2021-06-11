Двойное убийство под Олайне: полиция передала материалы в прокуратуру
Foto: F64

Управление уголовное полиции Рижского региона передало в прокуратуру материалы дела, начатого в ноябре прошлого года. Напомним, осенью 2020 года в Олайнском крае с особой жестокостью преступник убил мужчину и женщину, а также нанес тяжелейшие травмы принадлежащей жертвам собаке.

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По данным полиции, 23 ноября прошлого года была получена информация о том, что в частном доме под Олайне найдено тело мужчины со следами насильственной смерти, а рядом с ним в бессознательном состоянии находилась женщина. У пострадавшей на теле также имелись телесные повреждения.

Женщине оказывалась срочная медицинская помощь, однако от полученных ранений она скончалась. Преступник не пожалел и собаку своих жертв — он нанес шарпею несколько ударов топором по голове.

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