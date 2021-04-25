Джип, на котором передвигались убийцы Беззубова, перед сожжением прятали в автосервисе: задержаны владелица и работники

Резонансное убийство футбольного агента Романа Беззубова, которого утром 14 апреля убили в Пурвциемсе, породило опасения в обществе о профессионализме полиции и спецслужб. На следующей неделе глава парламентской комиссии по нацбезопасности вызвал к себе руководство всех служб, чтобы обсудить, почему до сих пор не раскрыты громкие заказные убийства.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным Nekā personīga, с места преступления преступникам удалось скрыться. Известно, что автомобиль BMW X5, на котором передвигались киллеры, перед тем, как его сожгли на ул. Эзермалас, прятали в автосервисе X-ON на территории Межапарка. В этой связи полиция уже задержала несколько человек.

Как уже сообщалось ранее, автомобиль VW, в котором утром 14 апреля выезжал на ул. Г. Астрас Роман Беззубов, заблокировал черный BMW X5 с российскими номерами. После этого преступники произвели в футбольного агента несколько выстрелов из автоматического оружия. После этого Роман успел протаранить правый бок внедорожника, а затем он проехал до автостоянки возле Дома мебели, попутно сбивая знаки и ограждения. От полученных ранений мужчина скончался.

Момент покушения был запечатлен камерой видеонаблюдения, в скором времени запись попала в интернет. После этого стала поступать информация о том, что побитый джип направился в сторону Чиекуркалнса. На одном из переездов машину также засекли камеры видеонаблюдения.

По мнению бывшего сотрудника "убойного" отдела полиции, пожелавшего сохранить свою анонимность, полиции следовало незамедлительно объявить операцию "Ловушка" и заблокировать район. Однако сделано это было лишь частично, поэтому преступники успели скрыться. Кроме того, бывший опер указал, что на этот раз не сработала агентура.

Отвечая на вопрос, кто должен был принять решение об операции "Ловушка", бывший полицейский сказал, что это мог сделать и человек, к которому попала эта информация, однако для начала этот план все равно необходимо согласовать в высшим руководством, т. е. с начальником Госполиции Армандом Руксом.

Бывший полицейский отметил, что в заказных убийствах обычно не используют мобильные телефоны, чтобы полиция не могла засечь сигнал и выследить преступников. Для выполнения заказных убийств обычно используют несколько автомобилей, а участники группы общаются по рации. Не исключается, что киллеры были из военнослужащих, о чем свидетельствует точность попадания пуль.

Как выяснили журналисты, битый BMW прятали на территории автосервиса, расположенного на огороженной территории между многоэтажками на ул. М.Кемпес — всего в километре от того места, где потом машину сожгли. Известно, что сервис принадлежит гражданке Латвии Гульнаре Рыбаковой — Брице. По ее словам, машину привез постоянный клиент, поэтому у нее не возникло никаких подозрений. Ночью замок взломали, а машину украли. Полиция провела обыск на территории автосервиса, задержав владелицу и шестерых работников.

Роман Беззубов руководил агентством BR -Sport Agency. Его клиентами были многие латвийские футболисты. По данным

NRA, Роман управлял компанией вместе с гражданской женой своего компаньона Владимира Колесниченко. Издание отмечает, что после убийства Колесниченко покинул Латвию.

Как видно по одной из фотографий, Колечниченко хорошо знаком с министром внутренних дел Сандисом Гиргенсом, который прошлым летом выставлял свою кандидатуру на пост президента Латвийской Федерации футбола. Сразу же после убийства Гиргенс заявил, что Беззубова убили не из-за профессиональной деятельности.