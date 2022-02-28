Эхо событий в Украине: в Латвии оскверняют памятники, создается "Ночной дозор"
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В нескольких местах Латвии в течение последних дней зафиксированы случаи вандализма по отношению к памятникам, установленным в память о Второй Мировой войне.

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В частности, в ночь на 25 февраля неизвестные злоумышленники облили памятник освободителям Риги в парке Победы краской цветов украинского флага: желтой и голубой. В тот же день полиция задержала мужчину, который пытался отбить от монумента фрагменты. В понедельник утром случай вандализма зафиксирован в Дрейлини, а также в Видземском регионе.

По всем фактам начаты проверки, начаты также и административные процессы.

В связи со случаями вандализма в Латвии начался сбор добровольцев в "Ночной дозор", чтобы обеспечить защиту памятников и Братских могил. Ранее с призывами не воевать с памятниками к жителям Латвии обратились Русский Союз Латвии и "Согласие".

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