Эклонс: службы МВД готовы к любому развитию событий в парке Победы

В настоящее время правоохранительные органы готовы к любому развитию событий, чтобы не допустить провокаций во время демонтажа обелиска в парке Победы, заявил агентству LETA министр внутренних дел Кристап Эклонс.

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Он добавил, что Государственная полиция и другие службы улучшили свою деятельность на основе предыдущего опыта, поэтому разработанные планы действий работают очень успешно.

"Совместно со всеми задействованными службами мы продолжаем проявлять бдительность, внутренняя и внешняя ситуация с безопасностью находится на постоянном контроле, функционирует оперативный центр управления", — сказал министр, добавив, что есть отдельные попытки использовать демонтаж памятник в пропагандистских целях, но службы внимательно следят и за происходящим в информационном пространстве.