Экс-глава Госполиции: ограбление Ребенока могло быть прикрытием

В деле об убийстве адвоката Павла Ребенока преступники могли использовать ограбление в качестве прикрытия, в разговоре с агентством LETA допустил экс-глава Государственной полиции Алдис Лиелюксис. В то же время он призывал общество не увлекаться конспирологическими теориями и позволить полиции выполнять свою работу.

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Лиелюксис указал, что в расследовании уголовных дел такого масштаба необходимо рассматривать несколько версий, так как если сконцентрироваться только на одной, можно упустить важные факты.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье в своем доме в Лангстини был жестко убит известный латвийский адвокат Павел Ребенокс. Тяжелые травмы получил также бизнес-партнер Ингус Баландинс.

По словам пострадавшего мужчины, их было трое, все в черном, на лицах - маски, между собой общались на русском. Пострадавших связали проводом и били руками, ногами, а также найденными во дворе террасными досками. Одну из них полиция обнаружила потом в 200 метрах от места преступления.

Из дома пропали коллекция дорогих часов и драгоценности, в том числе кольца и запонки. Точный список украденных вещей и сумма - уточняются.

На данный момент полиция отрабатывает две главные версии — убийство с целью ограбления и убийство, связанное с профессиональной деятельностью погибшего.