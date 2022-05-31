Экс-главу Минздрава Винькеле будут судить за бездействие при закупке вакцин от Covid-19

Прокурор Департамента по оперативному контролю и международному сотрудничеству Генеральной прокуратуры направил в суд Видземского предместья Риги уголовное дело, в рамках которого бывшему министру здравоохранения Илзе Винькеле предъявлены обвинения по ч. 1 ст.319 Уголовного закона Латвии — бездействие государственного должностного лица.

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Обвинение Илзе Винькеле предъявлено в том, что она, зная в 2021 году о возможном появлении вакцины от Covid-19 на мировом рынке, а также в том, что Латвия, как член Европейского Союза, поддерживает соглашение о закупке вакцин от Covid-19, проявила бездействие.

Как свидетельствует заявление дисциплинарной коллегии Министерства здравоохранения, Латвия могла подать заявку на 841 342 дозы вакцины, но решила купить только 97 500. В свою очередь, в рамках следующего этапа вместо 420 707 доз вакцины, Латвия решила купить 100 000. В результате в Латвии вакцинация от коронавируса проходила намного медленнее, чем в других странах ЕС.

Когда в начале прошлого года стало известно об отказе от вакцин, премьер-министр Кришьянис Кариньш потребовал отставки Винькеле. Позже прокуратура начала расследование.

После внутреннего расследования Минздрава дисциплинарные штрафы были назначены бывшему руководителю Государственного агентства лекарств Свену Хенкузенсу и бывшему госсекретарю Минздрава Дайне Мурмане-Умбрашко.

Как уже сообщалось ранее, 9 марта прошлого года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией отказало в возбуждении уголовного процесса о закупке вакцин, однако по инициативе генерального прокурора Юриса Стуканса закупка была еще раз пересмотрена прокурором и было возбуждено уголовное дело.

Согласно УЗ Латвии, невыполнение обязанностей государственным должностным лицом, то есть умышленное или по халатности несовершение государственным лицом действий, которые он согласно закону или возложенному на него заданию обязан совершить для предотвращения вреда государственной власти или порядку управления либо охраняемым

законом интересам лица, и если этим государственной власти, порядку управления или охраняемым законом интересам лица причинен существенный вред, — наказываются лишением свободы на срок до трех лет или кратковременным лишением свободы, или принудительными работами, или штрафом.