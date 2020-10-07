Экс-полицейского будут судить за систематическое злоупотребление служебным положением

Прокуратура Рижского судебного округа направила в суд материалы уголовного дела, начатого в отношении бывшего сотрудника Рижского регионального управления Госполиции. Следствие установило, что в период с декабря 2015 до февраля 2017 года полицейский систематически злоупотреблял служебным положением.

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В результате противоправных действий полицейского пятерым нарушителям ДТП удалось избежать безальтернативного административного наказания — наложения и выплаты штрафа. Таким образом, финансовое положение каждого из этих лиц улучшилось на сумму неуплаченного штрафа. Общая сумма неуплаченных административных штрафов этим лицам составила не менее 330 евро.

Полицейскому предъявлены обвинения в соответствии с частью второй статьи 318 Уголовного закона, а именно в том, что, являясь

государственным должностным лицом, он в корыстных целях злоупотребил служебным положением, совершил умышленные действия, которые нанесли значительный ущерб государственной власти и интересам лиц, защищаемых законом. По мнению прокуратуры, его действия также привели к деградации системы учета административных правонарушений.

Кроме того, этот же полицейский обвиняется в соответствии с ч. 2 статьи 327, частью 3. и 4. статьи 20 Уголовного закона Латвии в подстрекательстве и поддержке другого государственного должностного лица к подделке документа и выдаче поддельного документа, зная, что этот документ является подделкой, за что второе должностное лицо также привлечено к уголовной ответственности в соответствии с ч. 2 статьи 327 Уголовного закона.

Дело передано на рассмотрение в суд Видземского предместья Риги.