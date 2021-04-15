Экс-президента мотоклуба хотят осудить на пять лет за участие в военном конфликте на Донбассе
Foto: Reuters/Scanpix

Прокуратура просит осудить на пять лет лишения свободы бывшего президента мотоклуба Ивара Келли, обвиняемого в участии в боевых действиях на востоке Украины. Следующее заседание суда назначено на 23 апреля.

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На одном из предыдущих заседаний приемный сын Келли сообщил суду, что некоторые из его показаний, записанных во время предварительного следствия, не соответствуют тому, что он сказал. Приемный сын указал, что его отец никогда не выражал пророссийских или прокремлевских взглядов и поэтому не верил, что у его отца были какие-либо причины для участия в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Отец Ивара Келли воспользовался своим правом не свидетельствовать против родственника.

Согласно обвинительному заключению, латвиец воевал в Донбассе в период с февраля 2015 по май 2016 года.

В ходе следствия Служба госбезопасности Латвии получила достаточно доказательств, что Келли принимал участие в вооруженном конфликте на стороне сепаратистов и входил в состав разведывательно-диверсионной группы.

Среди доказательств есть также видео, где изображен Ивар Келли или очень похожий на него человек на параде 9 мая 2015 года в Донецке.

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LETA

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LETA
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