Эксперт: на расследование гибели парома "Эстония" нужны дополнительные средства

Глава расследующего обстоятельства гибели парома "Эстония" Центра расследований в сфере безопасности Рене Арикас сказал на заседании специальной комиссии Рийгикогу по контролю государственного бюджета, что для более основательного проведения исследований нужны дополнительные средства.

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По словам Арикаса, ориентировочная совокупная стоимость запланированных исследований вместе с постоянными затратами составляет более 5,2 млн евро, а правительство выделило 3 млн евро.

"Почему бюджет настолько вырос: первая причина заключается в том, что у нас во много раз увеличился объем исследований", — сказал Арикас и пояснил, что изначально планировалось только установить причину одного повреждения останков парома, но на данный момент известно, что повреждения более обширные и нужно провести больше работ.

Вторая причина — рост цен в целом. "Если еще в марте и апреле прошлого года различные предприятия активно предлагали свои услуги, на сегодняшний день все очень заняты, ближайшее свободное время части технологий и предприятий наступит в 2024 году", — сказал Арикас.

По словам министра финансов Аннели Аккерманн, значительная часть уже выделенных средства еще не использована — это 665 000 евро выделенных в прошлом году средств и практически вся выделенная в этом году сумма, 1,4 млн, использованы только 5500 евро. Таким образом, в остатке 2,06 млн евро.

Срок использования средств можно продлить всего на год, поэтому остаток выделенных на 2021 год средств можно использовать всего в течение полутора месяцев. По словам Аккерманн, средства, скорее всего, все же используют в срок, потому, что по сообщению Центра расследований в сфере безопасности, договоры уже заключены и акты составляются.

Министр добавила, что Министерство экономики и коммуникаций (MKM), которому подчиняется центр, не подавало ходатайства о дополнительном финансировании в процессе составления бюджета на 2023 год, и отметила, что у Министерства финансов отсутствует обзор требующихся дополнительных средств. Эту информацию должно предоставить MKM, подчеркнула Аккерманн.

Канцлер MKM Ахти Кунингас сказал на заседании, что центр представит министерству подробный обзор потребности в финансировании в конце ноября. "Расследование гибели "Эстонии" для нас очень важно, правительство также сказало, что это важно. Но Центр расследований в сфере безопасности очень независимый. Мы прежде всего ждем от них обзора деятельности и ходатайства", — сказал Кунингас.

Паром "Эстония" затонул в конце сентября 1994 года. В результате катастрофы погибли 852 человека, включая граждан Латвии, Эстонии. Финляндии, Швеции и др.