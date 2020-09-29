Эксперт: паром Estonia мог погибнуть от столкновения со шведской подлодкой
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Бывший глава комиссии по расследованию гибели пассажирского парома Estonia Маргус Курм считает, что фатальным для парома могло стать столкновение со шведской подводной лодкой.

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По словам Курма, на правом борту парома Estonia есть пробоина, длина которой составляет четыре метра, а ширина — 1,2 метра. Пробоина расположена ниже ватерлинии, но простирается и выше ватерлинии, то есть до автомобильной палубы.

"Это говорит мне, что Estonia столкнулась с чем-то достаточно крупным, чтобы могло пробить корпус, — сказал Курм в передаче Otse Postimehest. — Для того, чтобы пробить борт, требовалось бы чтобы, например, меньшее рыболовное судно врезалось в корпус парома на скорости в четыре узла".

По словам Курма, это исключает вариант, что в корпус парома ударил оторвавшийся визир.

"В таком случае, этому визиру следовало бы быть в 20 раз больше, — сказал Курм. — Это должно было бы столкновение с равным судну объектом".

По словам Курма, тот участок борта, в котором обнаружили пробоину, никогда не касался морского дна. Поэтому, по его словам, не стоит говорить также, что корпус парома повредился от удара о морское дно.

По словам Курма, участок корпуса, в котором обнаружили пробоину, был виден и в 1994 году, когда состоялись первые погружения. "Существует два варианта: во-первых, в 1994 году исследовать корпуса парома не сочли нужным. Второй вариант — повреждение зафиксировали, но не сообщили о нем общественности", — сказал Курм.

Он добавил, что после крушения парома шведские власти засыпали его гравием, который скрыл поврежденный борт. "Крайне вероятно, что объект, с которым столкнулась "Эстония" действительно было подлодкой", — отметил Курм.

По его словам, суда могли идти в одном направлении и "Эстония" задела подводную лодку, от чего и возникла пробоина. "Вопрос в том, что эта подводная лодка делала на трассе "Эстонии". В этот период в том районе проходились шведские военные учения. Вторая версия — подводная лодка задела "Эстонию", поскольку на борту "Эстонии" находилась информация деликатного содержания. Склоняюсь к мысли, что верной является вторая версия".

Команда, создавшая для телеканала Discovery документальный фильм о крушении парома "Эстония", при погружении к остову обнаружила в корпусе судна четырехметровую дыру, которую ранее частично скрывало морское дно. Эстония, Швеция и Финляндия сообщили, что следует провести новое расследование, которым будет руководить Эстония.

Напомним, по официальным данным, в результате крушения парома погибло 852 человека, спаслись 137. На борту парома находились граждане Латвии, Эстонии, Финляндии и др.

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