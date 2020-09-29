Эксперт: паром Estonia мог погибнуть от столкновения со шведской подлодкой

Бывший глава комиссии по расследованию гибели пассажирского парома Estonia Маргус Курм считает, что фатальным для парома могло стать столкновение со шведской подводной лодкой.

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По словам Курма, на правом борту парома Estonia есть пробоина, длина которой составляет четыре метра, а ширина — 1,2 метра. Пробоина расположена ниже ватерлинии, но простирается и выше ватерлинии, то есть до автомобильной палубы.

"Это говорит мне, что Estonia столкнулась с чем-то достаточно крупным, чтобы могло пробить корпус, — сказал Курм в передаче Otse Postimehest. — Для того, чтобы пробить борт, требовалось бы чтобы, например, меньшее рыболовное судно врезалось в корпус парома на скорости в четыре узла".

По словам Курма, это исключает вариант, что в корпус парома ударил оторвавшийся визир.

"В таком случае, этому визиру следовало бы быть в 20 раз больше, — сказал Курм. — Это должно было бы столкновение с равным судну объектом".

По словам Курма, тот участок борта, в котором обнаружили пробоину, никогда не касался морского дна. Поэтому, по его словам, не стоит говорить также, что корпус парома повредился от удара о морское дно.

По словам Курма, участок корпуса, в котором обнаружили пробоину, был виден и в 1994 году, когда состоялись первые погружения. "Существует два варианта: во-первых, в 1994 году исследовать корпуса парома не сочли нужным. Второй вариант — повреждение зафиксировали, но не сообщили о нем общественности", — сказал Курм.

Он добавил, что после крушения парома шведские власти засыпали его гравием, который скрыл поврежденный борт. "Крайне вероятно, что объект, с которым столкнулась "Эстония" действительно было подлодкой", — отметил Курм.

По его словам, суда могли идти в одном направлении и "Эстония" задела подводную лодку, от чего и возникла пробоина. "Вопрос в том, что эта подводная лодка делала на трассе "Эстонии". В этот период в том районе проходились шведские военные учения. Вторая версия — подводная лодка задела "Эстонию", поскольку на борту "Эстонии" находилась информация деликатного содержания. Склоняюсь к мысли, что верной является вторая версия".

Команда, создавшая для телеканала Discovery документальный фильм о крушении парома "Эстония", при погружении к остову обнаружила в корпусе судна четырехметровую дыру, которую ранее частично скрывало морское дно. Эстония, Швеция и Финляндия сообщили, что следует провести новое расследование, которым будет руководить Эстония.

Напомним, по официальным данным, в результате крушения парома погибло 852 человека, спаслись 137. На борту парома находились граждане Латвии, Эстонии, Финляндии и др.