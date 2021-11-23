Эксперт: перспективы карьеры "денежного мула" сомнительны
Foto: Pixabay

По наблюдениям банка Citadele, за последний год все чаще молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет сознательно или неосознанно становятся курьерами незаконно добытых денег, или "мулами".

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Как пишет газета Diena, oсновная их часть ведется на соблазн получения легких денег без особого труда, хорошо осведомлена о том, что именно делает и каковы могут быть последствия, но при этом все чаще случается, что молодые люди попадают в ловушку и становятся жертвами мошеннических схем организованной преступности, за что им же самим впоследствии приходится нести ответственность.

"Отзываясь на объявления о вакансиях и невероятно заманчивые предложения заработка от знакомых или даже незнакомых людей, молодые люди добровольно предоставляют свои банковские счета в распоряжение преступников или соглашаются получить незаконно добытые средства. Затем снимают переведенные мошенниками деньги в банкоматах и отправляют дальше. В итоге по цепочке отмытые деньги возвращаются к мошенникам.

Молодежь легко ввести в заблуждение, ведь у многих еще нет стабильного дохода, но велик соблазн заработать, ничего не делая. В итоге "мулы" портят не только свои перспективы дальнейшего сотрудничества с банком, но и кредитную историю, потому что мошенники, в чье распоряжение попадают их банковские счета, часто берут на имя своих доверчивых жертв быстрые кредиты", — говорит Каспар Бришка, руководитель отдела ИТ-безопасности банка Citadele.

Банк и Государственная полиция обобщили наиболее распространенные признаки мошенничества. Среди них — рассылка спама или объявления о быстром заработке в социальных сетях. Кроме того, о потенциальном обмане свидетельствуют объявления о вакансиях, в которых говорится, что иностранные компании ищут "местных/национальных агентов", или объявления, предлагающие крупные суммы денег за незначительные действия, когда к кандидату не выдвигаются никакие требования опыта и/или образования.

Стоит быть настороже и в случае, если все общение в связи с конкретной работой происходят в онлайн-режиме, посредством электронной почты общедоступных служб, при этом в коммуникации наблюдаются неграмотные формулировки и ошибки.

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