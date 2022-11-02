Эксперт: Россия не так сильна, как хочет себя преподнести, но и не так слаба, какой нам бы хотелось ее видеть

По мнению эксперта по международным делам, депутата Сейма Андриса Спрудса, Россия в настоящее время не так сильна, как хочет себя преподнести, однако при этом и не так слаба, какой нам бы хотелось ее видеть.

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По словам депутата, Россия использует все ресурсы, чтобы попытаться представить, что решить ситуацию в Украине и в регионе в целом без России невозможно, поэтому Западу важно поддержать и Молдову, чтобы уберечься от нестабильности.

По мнению Спрудса, Запад будет очень неохотно вступать в переговоры с режимом Владимира Путина, хотя без него ведение подобного диалога невозможно.

Оценивая боевые действия, Спрудс отметил, что Россия не щадит на войне ни жизни людей других народов, ни своих граждан.