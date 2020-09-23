Елгава: трех человек подозревают в торговле MDMA
Foto: AFP/Scanpix

Государственная полиция завершила расследование дела и просит начать уголовное преследование группы лиц, которых подозревают в реализации в крупных объемах наркотических и психотропных веществ в Елгаве, сообщила представитель Земгальского регионального управления Госполиции Даце Калниня.

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14 апреля 2020 года в Елгаве по подозрению в незаконном изготовлении, приобретении, хранении, транспортировке и пересылке наркотических и психотропных веществ с целью продажи в крупном объеме или в группе был задержан мужчина 1976 г.р., который раннее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные преступления. В отношении задержанного была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

12 мая за аналогичные нарушения были задержаны мужчины 1979 г.р. и 1996 г.р., которые также уже попадали в поле зрения полиции. 13 мая обоих арестовали.

В ходе обысков по месту жительства задержанных лиц было изъято 35 таблеток MDMA с рельефным логотипом "Gorilla", 45 таблеток MDMA с рельефным логотипом "Philipp Plein" на одной стороне и изображением черепа на другой и 4,5 таблетки "Subutex", содержащих бупренорфин.

Задержанным грозит лишение свободы сроком до трех лет, принудительные работы или денежный штраф и пробационный надзор сроком до трех лет, а также наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 15 лет, с конфискацией имущества или без и пробационным надзором до трех лет.

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