Эстония: двое граждан Латвии пытались скрыться от полиции, водитель был пьян

В воскресенье пайдеские полицейские дали знак остановиться Audi с латвийскими номерами, но водитель проигнорировал приказ полиции и попытался скрыться, передает Postimees.

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В 10.49 бдительный гражданин сообщил в центр тревоги, что, по предварительным данным, водитель с признаками алкогольного опьянения едет в магазин. После того, как водитель Audi не отреагировал на приказ пайдеских полицейских остановиться и проехал несколько километров по тропе, сидевший за рулем мужчина остановил машину между канавой и деревьями. В 11.55 водитель сам вышел из-за руля.

В автомобиле находились два гражданина Латвии. По предварительным данным, оба употребляли алкоголь. Для проведения следственных мероприятий они были доставлены в Пайдеское отделение полиции.

В отношении пьяного водителя было начато уголовное производство. Это значит, что уровень алкоголя в его крови был выше 1,5 промилле.

Полиция сказала Postimees, что в отношении пассажира, который также является владельцем автомобиля, было начато производство о проступке, поскольку он позволил сесть за руль человеку в состоянии алкогольного опьянения.

«В данном случае неправильно поступили как севший за руль в состоянии алкогольного опьянения, так и человек, которые осознанно дал свой автомобиль употреблявшему алкоголь водителю», - передает слова старшего комиссара Туули Йентсон Ляэнеская префектура департамента полиции и погранохраны.