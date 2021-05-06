Эстония: на складе в Харьюмаа обнаружили рекордную партию кокаина
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

По сообщению центральной криминальной полиции, прошлой осенью в посылке, поступившей на один из складов в Харьюмаа, обнаружили рекордную партию кокаина весом более 400 кг.

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По сообщению центральной криминальной полиции, осенью 2020 году в посылке на грузовом складе в Харьюмаа обнаружили спортивные сумки, которых там не должно было быть.

"В больших спортивных сумках было в общей сложности 410 упакованных в пленку брикетов с подозрительным веществом. Экспресс-тест показал на месте, что речь может идти о кокаине, а дальнейшие экспертизы выявили, что там было в общей сложности 411 кг вещества более чем 90-процентной чистоты", — передала полиция.

По данным полиции, в последние годы чистота продающегося на улице кокаина составляла порядка 60-70 процентов, столь высокая концентрация означает, что наркотик поступил напрямую от производителя из Южной Америки.

По текущей версии следствия, преступники не забрали посылку в нидерландскому порту, ее не планировалось отправить в Эстонию.

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LETA

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LETA
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