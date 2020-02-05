Эстония: в ДТП попала фура из Латвии, водитель госпитализирован

В поселке Миссо, что в волости Рыуге в Южной Эстонии, утром 3 февраля произошло ДТП: в кювет выехал латвийский грузовик, из баков которого стало вытекать топливо.

"3 февраля в 8.00 сообщили, что в поселке Миссо фура съехала в кювет и из ее баков течет топливо", — пояснил пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.

Спасатели оградили место разлива земляной насыпью и устранили протечку. Затем вытекшее топливо вычерпали ведрами, а оставшееся в баках — перекачали в другую емкость.

Получивший легкие повреждения водитель грузовика был доставлен для медосмотра в больницу.