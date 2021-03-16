Эстония ждет разрешения Финляндии и Швеции на исследование останков парома "Эстония"

На встрече с представителями жертв и спасшихся с парома "Эстония" госсекретарь Таймар Петеркоп представил обзор деятельности по подготовке предварительной оценки новых обстоятельств и сообщил, что Эстония ждет момента, когда законы Финляндии и Швеции позволят приступить к подводным исследованиям.

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По приглашению госсекретаря во встрече принял участие новый глава Центра исследования безопасности Рене Арикас.

Госсекретарь заверил, что благодаря решению правительства от 4 февраля гарантировано необходимое для расследования новых обстоятельств финансирование, а Центр исследования безопасности может продолжать подготовку к подводным работам, чтобы быть готовым к тому моменту, когда законы Финляндии и Швеции позволят приступить к подводным исследованиям.

Арикас представил обзор плана готовящихся исследований и заверил, что считает важным обеспечить прозрачность связанных с расследованием процессов. "Для обеспечения прозрачности Центр исследования безопасности в дальнейшем будет полностью открыт для непосредственного общения со спасшимися", — заверил Арикас.

"Для меня в профессиональном плане важно узнать, чем вызваны пробоины в правом боку "Эстонии", каковы причины деформации, получить более подробное представление о произошедшем. Это публичная информация, я хочу максимально вовлечь в данный процесс близких погибших и представителей спасшихся. Важно также информировать широкую общественность, поскольку катастрофа парома "Эстония" по понятным причинам продолжает вызывать повышенный интерес", — пояснил Арикас.

"Важным условием решения правительства о финансировании было обеспечение прозрачности. Это очень хорошо, если Центр исследования безопасности сможет посредством прямого общения держать близких в курсе своей деятельности. Госканцелярия также по-прежнему будет открытой в общении с близкими", — заверил Петеркоп.

Встречи с близкими погибших в крушении парома "Эстония" и представителями спасшихся проходят не реже раза в месяц. О проведении следующей встрече госканцелярия и центр исследования безопасности договорятся с представителями близких.