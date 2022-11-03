Эстонский политик: Кая Каллас закрыла дело о кораблекрушении "Эстонии"

Председатель фракции Центристской партии Яанус Карилайд считает, что правительство во главе с премьер-министром Каей Каллас не заинтересовано в окончательном отчете о гибели парома "Эстония" и, к сожалению, прекратило расследование, поскольку правительство не выделило недостающие пять миллионов евро для завершения расследования, пишет в среду rus.postimees.ee.

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"Работа Центра по расследованию как основного лица, ответственного за расследование, по составлению окончательного отчета стала практически невозможной. Трудовые договоры большинства членов следственной группы сегодня закончились, и в их продлении было отказано несмотря на то, что деньги в бюджете есть. Это не что иное, как умышленное затягивание и воспрепятствование расследованию", — сказал Карилайд.

"Если эстонское государство хочет сделать новые выводы, правительство должно выделить 5,25 миллиона евро из резервного фонда для завершения расследования. В этом случае аппарель "Эстонии" и другие элементы, необходимые Центру расследования, могут быть доставлены со дна моря в Таллинн", — добавил лидер фракции Центральной партии.

По словам Яануса Карилайда, решение правительства во главе с Юри Ратасом начать новое расследование кораблекрушения "Эстонии" под руководством эстонского государства было единственно правильным решением, чтобы обеспечить спокойствие родственникам погибших, и получить более точные ответы на возникшие вопросы.

"В прошлом году правительство выделило три миллиона евро на дополнительное расследование крушения парома "Эстония". Когда и Эстония, и Швеция внесли существенный финансовый вклад в расследование, возникает вопрос в связи с бездействием Каи Каллас — в чьих интересах она действует? При этом сегодняшнее правительство теряет доверие и создает дополнительную напряженность. В итоговом отчете не хватает пять миллионов евро и политической воли. Правда должна выйти наружу", — сказал Карилайд.

Паром "Эстония" затонул в конце сентября 1994 года. В результате катастрофы погибли 852 человека, включая граждан Латвии, Эстонии. Финляндии, Швеции и др.