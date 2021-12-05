В рамках кампании, "Самые разыскиваемые лица", инициированной Европолом, правоохранительные органы просят оказать содействие и в поисках трех подозреваемых в тяжких преступлениях из Латвии.

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По данным Euronews, в этом году в кампании участвуют почти все страны ЕС. После появления первого варианта сайта в 2016 году было арестовано 110 беглецов, причем 41 такой случай бы напрямую связан с информацией, предоставленной посетителями сайта.

В 2020 году всего было арестовано 16 скрывающихся от правосудия лиц, 5 из которых задержали благодаря этой кампании. Бывает, осознав безнадежность своего положения в связи с обнародованием их имен, фотографий и деталей, преступники приходят с повинной.

Жителей призывают зайти на страницу кампании, чтобы ознакомиться с фотографиями разыскиваемых. В том случае, если вы опознали кого-то из них, об этом нужно анонимно сообщить правоохранительным органом на этой же странице.

В списке фигурируют 62 человека, в том числе трое из Латвии: подозреваемые в убийстве футбольного агента Романа Беззубова — Иван Агапытов (1967 г.р.) и Денис Коняшкин (1975 г.р.), а также подозреваемый в преступлении на сексуальной почве Алвис Бекетов (1979 г.р.).

Как уже сообщалось, Беззубов был убит в Первциемсе, 14 апреля 2021 года. На следующий день автомобиль киллеров сожгли в Межапарке.

В свою очередь, Бекетов в 2015 году, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил акт сексуального насилия в отношении несовершеннолетней. За это преступление он был осужден на 11 лет лишения свободы.

"В основе этой кампании лежит правосудие для жертв. Зайдя на сайт "Самые разыскиваемые лица" и просмотрев изображения беглецов, вы могли бы помочь задержать преступника и привлечь его к ответственности. Европолу и национальным правоохранительным органам нужна ваша помощь для защиты европейских граждан", — заявил заместитель исполнительного директора Европола по операциям Жан-Филипп Лекуф.