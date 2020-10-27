Европол разыскивает преступника из Латвии, изнасиловавшего несовершеннолетнюю

Почти каждые две минуты европейская полиция получает сообщения о преступлении на сексуальной почве: речь идет об изнасилованиях, случаях сексуального насилия или нападениях.

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В рамках кампании, которую в этом году проводит Европейская сеть активного поиска преступников (ENFAST) при содействии Европола, особое внимание уделено преступникам, совершившим преступления на сексуальной почве.

Наряду с преступниками из 19 других государств-членов в розыске также находится и Алвис Бекетовс из Латвии.

Алвис Бекетовс (1979 г.р.) в 2015 году совершил изнасиловал несовершеннолетнюю девушку, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Бекетовс был приговорен к 11 годам лишения свободы за это преступление. На его арест и последующую экстрадицию в Латвию выдан европейский ордер.

Бекетов уклоняется от отбывания наказания, и полиции пока неизвестно, где он сейчас находится.

В пресс-релизе, распространнеом полицией, говорится: "Пока вы читаете эту новость, где-нибудь в Европе будет совершено хотя бы одно сексуальное преступление. Не теряйте ввремени даром!"

Если вы узнали кого-то из этих преступников, видели его, знаете, где он может находиться, а также, если располагаете другой полезной для полиции информацией, срочно обращайтесь в правоохранительные органы.

На сайте eumostwanted.eu можно анонимно предоставить любую информацию о разыскиваемых преступниках, которая будет передана следователям.

Информация, предоставленная жителями, уже дала результаты: с момента старта проекта в 2016 году задержан 91 преступник, информация о которых была опубликована на сайте eumostwanted.eu.

Как минимум в 33 случаях преступники были задержаны непосредственно на основании информации, полученной от жителей.