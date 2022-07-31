Фестиваль Summer Sound: возбуждено 4 уголовных дела за хранение наркотиков

Государственная полиция возбудила четыре уголовных производства по факту хранения наркотических веществ на музыкальном фестивале Summer Sound в Лиепае.

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Представитель Госполиции Илзе Юревица сообщила агентству LETA, что в целом фестиваль в Лиепае прошел спокойно и без значительных конфликтных ситуаций. Некоторые молодые люди пытались выразить недовольство полицейскими проверками, но эти ситуации быстро разрешались на месте и не помешали посетителям получать удовольствие от мероприятия.

Посетители Summer Sound в большинстве своем положительно и с пониманием отнеслись к проверкам, проводимым органами безопасности, включая проверки с кинологами для контроля за оборотом незаконных наркотиков.

В ходе усиленных проверок было выявлено несколько нарушений, по которым возбуждены как административные дела, так и уголовные дела.

Всего за двое суток проведения фестиваля возбуждено пять дел об административных правонарушениях за хранение наркотических веществ, пять — за нахождение в общественном месте под воздействием наркотических веществ и четыре — за употребление наркотических веществ.

Также возбуждены несколько дел об административном правонарушении. В частности, в двух случаях лица отказались от медицинского освидетельствования на выявление алкогольных или наркотических веществ, в трех случаях было установлено, что несовершеннолетние находились в состоянии алкогольного опьянения, а в четырех - зафиксировано мелкое хулиганство (агрессивная либо ненормативная речь).

Еще по четырем делам возбуждены уголовные дела за хранение наркотических веществ. Кроме того, зафиксировано два случая, связанных с нанесением телесных повреждений.

В Госполиции также сообщили, что в первый день мероприятия не было выявлено ни одного водителя автомобиля или мотоцикла в состоянии алкогольного опьянения, а во второй день таких случаев было два, что является относительно небольшим числом с учетом общего количества посетителей Summer Sound. Кроме того, за два дня фестиваля зафиксировано 19 случаев, когда лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, решили прокатиться на электросамокатах.

В этом году лиепайский фестиваль Summer Sound проводился в десятый раз. Во второй день фестиваля выступали лиетовская группа The Roop, а также Ралфс Эйландс, Musiqq, Джон Ньюмен, группы Citi Zēni, Carnival Youth, Roland Che, Astro'n'out, Katō, Annna и другие.