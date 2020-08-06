Финляндия: гражданин Латвии организовал крупные поставки кокаина, экстази, амфетамина и субутекса

Полиция Хельсинки в сотрудничестве с таможней и полицией города Оулу выявила ряд серьезных преступлений, связанных с наркотиками.

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Как отмечает новостной портал HBL, предварительное расследование полиции показало, что мужчина из Латвии организовал в Финляндию крупные поставки различных наркотических и психотропных веществ, которые затем распространялись в столичном регионе и в Оулу.

Следствие установило, что в страну было ввезено до 50 000 таблеток субутекса, не менее 10 000 таблеток экстази, 11 килограммов амфетамина и около двух килограммов кокаина. Наркотики ввозились, начиная с осени 2019 года.

В ходе предварительного следствия были задержаны и арестованы десять человек.

На данный момент полиция изъяла около 3,8 кг амфетамина, 800 граммов кокаина, 8000 таблеток экстази, 3000 таблеток субутекса и 4,5 кг марихуаны. Кроме того, полиция изъяла почти 150 000 евро наличными, двенадцать единиц незаконного огнестрельного оружия и пулемет.

Полиция отмечает, что разные партии наркотиков хранились в разных домах вокруг Хельсинки. Дома были предназначены только для хранения и распространения наркотиков. Кроме того, члены группировки использовали смартфоны с высоким уровнем шифрования.