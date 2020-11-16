Финский эксперт объяснил, откуда пробоины в корпусе парома "Эстонии"
Foto: DELFI.ee

Финский эксперт Клаус Рахка, входивший в 90-е годы в состав международной комиссии по расследованию гибели парома "Эстония", считает, что пробоины в корпусе не возникли из-за камня на дне моря или в результате столкновения с подводной лодкой, а что виной всему оторвавшийся носовой визор, чьи крючки напоминают консервный нож.

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По мнению эксперта, дыры в корпусе появились после того, как оторвавшийся носовой визор упал на корпус и пробил его, передает RusERR со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Теперь же пробоины стали видны, потому что за годы остов корабля немного сдвинулся с места.

Ныне вышедший на пенсию Рахка занимался исследованиями разрушений стальных конструкций более 30 лет. По его словам, у визора есть крючки, которые напоминают консервный нож, и анализ поврежденной поверхности позволяет утверждать, что подобную четырехметровую дыру может сделать только приложенная в такой форме сила.

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