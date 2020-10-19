ФОТО: Авария на улице Даугавгривас, в которой погиб водитель BMW
Foto: DELFI Aculiecinieks

В ночь на 17 октября на улице Даугавгривас в Риге произошло трагическое ДТП - водитель BMW не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась и загорелась. 24-летний мужчина от полученных травм скончался. Читатель портала Delfi Артур поделился фотографиями с места происшествия после того, как оперативные службы закончили свою работу.

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На фотографиях BMW третьей серии, которые выпускали в период с 1998 по 2006 год, пишет Delfi Auto. Автомобиль получил сильные повреждения, рядом поваленный и разбитый бетонный фонарный столб. Возможно, кувыркаясь, BMW врезался в него.

По делу начат процесс, ведется расследование.

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