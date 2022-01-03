ФОТО. Автобус с туристами из Литвы попал в ДТП в Польше: пострадали более десяти человек

В аварии автобуса с туристами из Литвы на юго-востоке Польши пострадало 13 человек, в том числе пятеро детей, сообщает информационная служба LRT.
Автобус с 44 пассажирами съехал с дороги. Авария произошла рядом с Люблином. В больницу увезли 13 пострадавших, среди них — 5 детей. Одного пострадавшего доставили в больницу на вертолете.
Остальные пассажиры доставлены в местную пожарную часть. Им предоставили психологическую помощь, теплую еду и напитки.
Портал tvp.info сообщает, что автобус с дороги снес сильный ветер. В автобусе ехали возвращавшиеся из гор туристы. Автобус упал набок.
По предварительным данным, автобус вез пассажиров, возвращавшихся с горнолыжного курорта Польши.
После аварии автобуса с туристами из Литвы в больнице в Польше осталось четыре человека, большинство уже вернулось в Литву, сообщило BNS Министерство иностранных дел Литвы.
"Польские коллеги информировали наше посольство, что ночь в больнице провели четыре человека — один взрослый, двое детей и сопровождающее детей лицо", — в понедельник сообщила представитель министра иностранных дел Витауте Шмайжите-Кулешене.
Она добавила, что большая часть пассажиров в воскресенье вернулась в Литву.
"В Польше остались на ночь несколько человек", — добавила она.