ФОТО. Автобус с туристами из Литвы попал в ДТП в Польше: пострадали более десяти человек

В аварии автобуса с туристами из Литвы на юго-востоке Польши пострадало 13 человек, в том числе пятеро детей, сообщает информационная служба LRT.

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Автобус с 44 пассажирами съехал с дороги. Авария произошла рядом с Люблином. В больницу увезли 13 пострадавших, среди них — 5 детей. Одного пострадавшего доставили в больницу на вертолете.

Остальные пассажиры доставлены в местную пожарную часть. Им предоставили психологическую помощь, теплую еду и напитки.

Портал tvp.info сообщает, что автобус с дороги снес сильный ветер. В автобусе ехали возвращавшиеся из гор туристы. Автобус упал набок.

По предварительным данным, автобус вез пассажиров, возвращавшихся с горнолыжного курорта Польши.

После аварии автобуса с туристами из Литвы в больнице в Польше осталось четыре человека, большинство уже вернулось в Литву, сообщило BNS Министерство иностранных дел Литвы.

"Польские коллеги информировали наше посольство, что ночь в больнице провели четыре человека — один взрослый, двое детей и сопровождающее детей лицо", — в понедельник сообщила представитель министра иностранных дел Витауте Шмайжите-Кулешене.

Она добавила, что большая часть пассажиров в воскресенье вернулась в Литву.

"В Польше остались на ночь несколько человек", — добавила она.