ФОТО: Автобус застрял в снегу во дворе жилого дома в Дрейлини

Автобус № 51 в пятницу, 25 ноября, заехал во двор и не смог выехать.

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Водитель автобуса пропустил нужный поворот на Улброку, а пассажиры решили подсказать ему удобное место, чтобы развернуться: оно находилось в жилом дворе. Однако габариты автобуса оказались неподходящими для таких манёвров, водитель не смог вырулить и застрял в снегу.

Выбраться ему помогли примерно через полчаса, сообщает Rīgas satiksmе.