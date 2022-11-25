ФОТО: Автобус застрял в снегу во дворе жилого дома в Дрейлини

Автобус № 51 в пятницу, 25 ноября, заехал во двор и не смог выехать.
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Водитель автобуса пропустил нужный поворот на Улброку, а пассажиры решили подсказать ему удобное место, чтобы развернуться: оно находилось в жилом дворе. Однако габариты автобуса оказались неподходящими для таких манёвров, водитель не смог вырулить и застрял в снегу.
Выбраться ему помогли примерно через полчаса, сообщает Rīgas satiksmе.
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