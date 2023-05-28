ФОТО. Автомобиль с латвийскими номерами попал в ДТП в Таллине: погибла женщина

Утром в Таллине произошла тяжелая авария с участием автомобиля с латвийскими номерами. В ДТП погибла женщина.

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Авария случилась утром в воскресенье в Пыхья-Таллиннском районе столицы Эстонии. В 9:40 в Центр тревоги поступил вызов на улицу Пальяссааре, где в автомобиле, врезавшемся в столб, была погибшая женщина.

На фотографиях с места происшествия видно, что у автомобиля латвийский регистрационный номер, сообщает агенство BNS со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции и погранохраны Эстонии.

Foto: DELFI.ee

В момент аварии в машине находились еще люди, но к приезду полиции они скрылись с места происшествия.

Foto: DELFI.ee

Движение транспорта на месте происшествия в Таллине полностью было перекрыто, на месте аварии прибыла полиция.