ФОТО. Без вести пропала жительница Пардаугавы

Рижское региональное управление полиции разыскивает Людмилу Васильеву (1949 г.р.), которую в последний раз видели 27 августа, когда она в 18.00 выходила из своего дома на ул. Валгума.
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У женщины могут наблюдаться провалы в памяти.
Ее приметы: рост 160 см, худощавая, волосы светлые.
Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефону 110.
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