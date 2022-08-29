ФОТО. Без вести пропала жительница Пардаугавы

Рижское региональное управление полиции разыскивает Людмилу Васильеву (1949 г.р.), которую в последний раз видели 27 августа, когда она в 18.00 выходила из своего дома на ул. Валгума.

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У женщины могут наблюдаться провалы в памяти.

Ее приметы: рост 160 см, худощавая, волосы светлые.

Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефону 110.