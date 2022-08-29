ФОТО. Без вести пропала жительница Пардаугавы
Foto: Valsts policija

Рижское региональное управление полиции разыскивает Людмилу Васильеву (1949 г.р.), которую в последний раз видели 27 августа, когда она в 18.00 выходила из своего дома на ул. Валгума.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

У женщины могут наблюдаться провалы в памяти.

Ее приметы: рост 160 см, худощавая, волосы светлые.

Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефону 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai