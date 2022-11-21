ФОТО. ЧП в Пардаугаве: Audi провалился в яму на глубину около 3 метров
Foto: twitter.com/dianalaced

Утром 21 ноября в Риге, на ул. Мукусалас произошло необычное ЧП: в яму на месте проведения ремонтных работы въехал и на 3-метровую глубину провалился автомобиль Аudi A3.

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Водителю удалось выбраться из машины собственными силами.

Как видно на фотографии очевидца, и перед ямой, и за ней были установлены выставлены ограждения.

Автомобиль удалось поднять на поверхность с помощью Государственной пожарно-спасательной службы.

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