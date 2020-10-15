ФОТО. ЧП в Рижском порту: более 16 000 бутылок водки заменили на минералку

В октябре Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (VID) в сотрудничестве с Управлением внутренней безопасности СГД предотвратило убытки государства на общую сумму 107 925 евро, проверив экспортные грузы подакцизных товаров, идущие через Рижский порт.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает пресс-центр VID, Управление внутренней безопасности СГД при поддержке Таможенного управления VID в соответствии со своей компетенцией провело анализ рисков, связанных с должностными лицами таможни и таможенными процессами, в результате чего выявило существенные риски при экспорте подакцизных товаров через Рижский порт.

Было установлено, что в морском контейнере с бутылками водки, задекларированными для транзита, перед погрузкой на судно груз был заменен на минеральную воду, а задекларированная для транзита водка без подтверждающих ее происхождение документов была вывезена на территорию за пределами порта. Согласно сопроводительным документам, этот груз было предусмотрено отправить в Африку.

Задержаны оба груза и водитель, который вывез с территории порта 16 896 бутылок водки Blagof Premium (объемом 0,7 л). В результате этой преступной схемы неуплаченный государству акцизный налог мог составить 97 010 евро.

На территории, где проводилась замена содержимого контейнера, была проведена проверка места временного хранения товаров и таможенного склада, в результате чего было изъято 4749 литров безакцизного алкоголя — водка "Сокровище Беларуси", "Водка на посошок" и "Губернаторская", вино La Chevalerie 2010, Los Candiles и Firmamento. Если бы изъятые алкогольные напитки поступили на рынок, государственный бюджет потерял бы акцизный налог в размере 10 915 евро.

Более детальной информации в интересах следствия не раскрывается.

Foto: VID