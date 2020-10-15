ФОТО. ЧП в Рижском порту: более 16 000 бутылок водки заменили на минералку
Foto: VID

В октябре Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (VID) в сотрудничестве с Управлением внутренней безопасности СГД предотвратило убытки государства на общую сумму 107 925 евро, проверив экспортные грузы подакцизных товаров, идущие через Рижский порт.

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Как отмечает пресс-центр VID, Управление внутренней безопасности СГД при поддержке Таможенного управления VID в соответствии со своей компетенцией провело анализ рисков, связанных с должностными лицами таможни и таможенными процессами, в результате чего выявило существенные риски при экспорте подакцизных товаров через Рижский порт.

Было установлено, что в морском контейнере с бутылками водки, задекларированными для транзита, перед погрузкой на судно груз был заменен на минеральную воду, а задекларированная для транзита водка без подтверждающих ее происхождение документов была вывезена на территорию за пределами порта. Согласно сопроводительным документам, этот груз было предусмотрено отправить в Африку.

Задержаны оба груза и водитель, который вывез с территории порта 16 896 бутылок водки Blagof Premium (объемом 0,7 л). В результате этой преступной схемы неуплаченный государству акцизный налог мог составить 97 010 евро.

На территории, где проводилась замена содержимого контейнера, была проведена проверка места временного хранения товаров и таможенного склада, в результате чего было изъято 4749 литров безакцизного алкоголя — водка "Сокровище Беларуси", "Водка на посошок" и "Губернаторская", вино La Chevalerie 2010, Los Candiles и Firmamento. Если бы изъятые алкогольные напитки поступили на рынок, государственный бюджет потерял бы акцизный налог в размере 10 915 евро.

Более детальной информации в интересах следствия не раскрывается.

ФОТО. ЧП в Рижском порту: более 16 000 бутылок водки заменили на минералку
Foto: VID
ФОТО. ЧП в Рижском порту: более 16 000 бутылок водки заменили на минералку
Foto: VID
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