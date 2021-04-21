ФОТО. Дело о подпольном сигаретном заводе передано в прокуратуру
Foto: Valsts policija

Огрский участок полиции передал в прокуратуру материалы дела о подпольном сигаретном производстве, которое было обнаружено в Лиелвардском крае в июле 2018 года. Во время обыска полиция изъяла более 13 миллионов сигарет. Всего по делу в статусе подозреваемых проходят 11 человек.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Нелегальное производство — два соединенных между собой металлических ангара — располагалось на территории частной собственности. Среди задержанных летом 2018 года оказались граждане Латвии 1971, 1982, 1960, 1988, 2001 и 1971 г.р., гражданин Украины 1982 г.р., а также мужчина 1958 г.р. с гражданством Молдовы и Румынии.

В сентябре 2018 года статус подозреваемого также был присвоен гражданина России 1968 г.р. и гражданке Латвии 1970 г.р.

В ходе обыска полиция изъяла линию по производству сигарет, линию по упаковке сигарет, 13 651 100 сигарет, около девяти тонн измельченного табака, папиросную бумагу, фильтры, клей, упаковочный материал, а также две тонны дизельного топлива, на котором работал генератор. На подпольном заводе выпускали сигареты под брендами L&M, MARK1, M1, LEVEL, PRINCE, REGAL, RICHMOND.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

3

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения
Новые рестораны Wolt: апрельская подборка
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса