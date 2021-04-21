ФОТО. Дело о подпольном сигаретном заводе передано в прокуратуру

Огрский участок полиции передал в прокуратуру материалы дела о подпольном сигаретном производстве, которое было обнаружено в Лиелвардском крае в июле 2018 года. Во время обыска полиция изъяла более 13 миллионов сигарет. Всего по делу в статусе подозреваемых проходят 11 человек.

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Нелегальное производство — два соединенных между собой металлических ангара — располагалось на территории частной собственности. Среди задержанных летом 2018 года оказались граждане Латвии 1971, 1982, 1960, 1988, 2001 и 1971 г.р., гражданин Украины 1982 г.р., а также мужчина 1958 г.р. с гражданством Молдовы и Румынии.

В сентябре 2018 года статус подозреваемого также был присвоен гражданина России 1968 г.р. и гражданке Латвии 1970 г.р.

В ходе обыска полиция изъяла линию по производству сигарет, линию по упаковке сигарет, 13 651 100 сигарет, около девяти тонн измельченного табака, папиросную бумагу, фильтры, клей, упаковочный материал, а также две тонны дизельного топлива, на котором работал генератор. На подпольном заводе выпускали сигареты под брендами L&M, MARK1, M1, LEVEL, PRINCE, REGAL, RICHMOND.