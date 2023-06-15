ФОТО. Дело об избитой в центре Риги девушке: полиция просит опознать подростков

Поздним вечером 9 июня, в Риге, на остановке "Латвийский университет" рядом с Верманским садом была жестоко избита девушка.
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В связи с нападением полиция начала уголовный процесс.
Если вы опознали этих подростков, просьба сообщать по телефонам: 25670302, 25737717 или 110.
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