ФОТО. Дело об избитой в центре Риги девушке: полиция просит опознать подростков

Поздним вечером 9 июня, в Риге, на остановке "Латвийский университет" рядом с Верманским садом была жестоко избита девушка.

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В связи с нападением полиция начала уголовный процесс.

Если вы опознали этих подростков, просьба сообщать по телефонам: 25670302, 25737717 или 110.

Foto: Valsts policija

Foto: Valsts policija

Foto: Valsts policija





