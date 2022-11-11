ФОТО. Эстония: полиция задержала угонщика джипа Toyota, ехавшего в сторону Латвии

Начавшаяся сегодня рано утром полицейская операция завершилась успешно, когда полицейским удалось поймать в Пярну мужчину, который ночью угнал автомобиль в Лаагри.

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В ходе операции, которая началась рано утром в пятницу, полиция задержала в Пярну мужчину, который ночью угнал джип Toyota Land Cruiser из поселка Лаагри в Харьюмаа.

Рано утром в полицию поступило сообщение о том, что в ночь на пятницу в поселке Лаагри был похищен автомобиль Toyota Land Cruiser, который был найден в Вильяндимаа в кювете около восьми часов утра, сообщил BNS пресс-секретарь Пыхьяской префектуры.

По словам главы бюро по борьбе с преступностью Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, полиция начала операцию по поимке угонщика. "Судя по полученной нами информации, были основания полагать, что вор двигался в Южной или Западной Эстонии, поэтому мы направили в эти районы больше полицейских патрулей. Через несколько часов нам удалось поймать подозреваемого в угоне в городе Пярну, и теперь он должен дать отчет в своих действиях", — сказал Тамбре.

Тамбре добавил, что благодарен всем людям, поделившимся с полицией важной информацией, которая помогла поймать угонщика. Более точные обстоятельства прояснятся в ходе уголовного производства.