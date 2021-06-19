ФОТО. "Хана Харитоновна" обнаружила в трех поездах на границе с Латвией контрабандные сигареты
Foto: СЗТУ

В Себежском районе сотрудники Псковской таможни и пограничники за сутки выявили незаконное перемещение табачной продукции в трех составах поездов.

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По данным пресс-центра Северо-западного таможенного управления, в первом составе в технологических полостях поперечных балок четырех железнодорожных цистерн нашли 712 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь.

Во втором составе злоумышленники разместили 176 пачек сигарет над колесными парами одной цистерны. В третьем — 352 пачки белорусских сигарет выявлено в технологических полостях двух цистерн.

Обнаружить сигареты помогла служебная собака английский кокер-спаниель по кличке "Хана Харитоновна".

ФОТО. "Хана Харитоновна" обнаружила в трех поездах на границе с Латвией контрабандные сигареты
Foto: СЗТУ
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