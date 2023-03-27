ФОТО. Хулиганы с помощью троса опрокинули памятник: полиция ищет свидетелей

По информации Земгальского регионального управления полиции, 27 марта, в 07.20 был получен сигнал из Бауски, где на ул. Узварас 23, возле перекрестка с помощью троса был повален памятник.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Речь идет о "Памятнике защитникам Бауски от второй советской оккупации".

По данному факту полиция начала уголовный процесс. Ведется розыск подозреваемых.

Свидетелей ЧП и лиц, в распоряжении которых имеется информация об инциденте, просят обращаться в полицию по телефону 110.