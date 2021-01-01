ФОТО и ВИДЕО: мужчина залез на крышу запускать петарды, но не смог самостоятельно спуститься
Foto: LETA

Некий мужчина в рижском микрорайоне Плявниеки в новогоднюю ночь взобрался на крышу девятиэтажного дома, чтобы стрелять из петард. Но не смог самостоятельно спуститься.

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Ему на помощь пришли спасатели Государственной пожарно-спасательной службы, сообщает BreakingLV.

Судя по видео очевидцев, на место прибыли как спасатели, так и бригада "скорой" помощи.

@jurk82

Čuvaks uzkāpa uz jumta salūtu šaut, bet beigās nevarēja nokapt 😄😄#fuckthepolice #hapyynewyear

♬ original sound — Būtu Jāzin

Еще один мужчина в новогоднюю ночь на балконе многоквартирного дома в рижском микрорайоне Кенгарагс использовал огнемет. Об этом сообщает BreakingLV со ссылкой на очевидца.

Напомним, в Латвии по выходным действует комендантский час. С 30 декабря до 4 января, а также 8 и 9 января с 22:00 до 5:00 все жители страны должны находиться по месту своего жительства.

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