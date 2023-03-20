ФОТО. Ирландия: в грузовике из Латвии нашли 34 кг кокаина почти на 2,5 млн евро
Foto: Ravenue.ie

Сотрудники ирландской налоговой службы в результате стандартной проверки обнаружили в грузовике из Латвии более 30 кг кокаина.

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По данным ирландских СМИ, наркотики нашли в верхней части кабины грузовика в ходе проверки, проведенной в порту Росслэр (графство Уэксфорд, Ирландия), куда фура прибыла из Шербура (регион Нормандия, Франция).

Досмотр проводился при помощи мобильного сканера и служебной собаки.

Согласно официальным данным, цена найденных 34 кг кокаина на "черном рынке" составляет до 2 404 000 евро. В рамках расследования задержан и отправлен под арест 30-летний водитель.

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