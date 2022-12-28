ФОТО. Из больницы ушел и пропал 35-летний мужчина: полиция ведет розыск

Курземское региональное управление полиции (Кулдигский участок) разыскивает Дависа Лоциса (1987 г.р.), который 27 декабря был доставлен в Лиепайскую региональную больницу, но в тот же день самовольно ее покинул.
В полиции отмечают, что у мужчины наблюдаются проблемы со здоровьем.
Его приметы: рост 176 см, среднего телосложения, волосы темные. Носит небольшую бороду.
При себе была сумка с документами и вещами.
Был одет: черная зимняя шапка, сине-серая куртка, темно-синие брюки от комбинезона, темно-коричневые ботинки на шнуровке.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.