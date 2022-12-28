ФОТО. Из больницы ушел и пропал 35-летний мужчина: полиция ведет розыск
Foto: Valsts policija

Курземское региональное управление полиции (Кулдигский участок) разыскивает Дависа Лоциса (1987 г.р.), который 27 декабря был доставлен в Лиепайскую региональную больницу, но в тот же день самовольно ее покинул.

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В полиции отмечают, что у мужчины наблюдаются проблемы со здоровьем.

Его приметы: рост 176 см, среднего телосложения, волосы темные. Носит небольшую бороду.

При себе была сумка с документами и вещами.

Был одет: черная зимняя шапка, сине-серая куртка, темно-синие брюки от комбинезона, темно-коричневые ботинки на шнуровке.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.

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