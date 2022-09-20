ФОТО. Из Латвии пытались вывезти в тайнике незадекларированные 155 000 евро

Сотрудники Управления таможни Службы госдоходов (VID) при проверке автомобиля с немецкими госномерами, выезжающего в Россию, обнаружили крупную незадекларированную сумму в евро. Тайник с деньгами под сидением обнаружила служебная собака.

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По данным пресс-центра VID, ЧП произошло 16 сентября на КПП "Терехово". Во время проверки служебная собака пометила место водителя транспортного средства как тайник для денег. На вопрос таможенника о том, что находится под сиденьем, водитель сначала ответил, что там ничего нет. Однако, увидев реакцию служебной собаки, признался, что под сиденьем были спрятаны деньги.

Транспортное средство было направлено для тщательного осмотра. В ходе проверки сотрудники таможни обнаружили, что пакеты с банкнотами евро, завернутые в полиэтиленовую пленку, были спрятаны в конструкции автомобиля под сиденьем. Всего таможенники нашли и изъяли 155 000 евро.

Возбужден уголовный процесс по ч.3 ст. 195 Уголовного закона Латвии за возможную легализацию преступно нажитых средств в крупном размере.

Служба госдоходов напоминает: при пересечении государственной границы Латвийской Республики (как при въезде, так и выезде) в местах, где она также является внешней границей Европейского Союза, любое лицо обязано задекларировать наличные деньги в размере 10 000 евро и более. Физическое лицо должно заполнить форму денежной декларации в письменной форме, подтвердить подписью достоверность указанных в ней сведений и представить ее должностному лицу таможенного органа при пересечении внешней границы страны.

Foto: VID muitas pārvalde