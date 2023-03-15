ФОТО. Из Латвии в Узбекистан экстрадирован мужчина, разыскиваемый через Интерпол

Из Риги в Ташкент доставлен мужчина, долгое время находившийся в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает Национальное центральное бюро Интерпола в Узбекистане.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Известно, что подозреваемый представлялся сотрудником посольства США в Ташкенте и предлагал услуги в оформлении документов и получении разрешения на выезд. На протяжении нескольких лет мошенник успел обмануть десятки человек.

Как отмечают узбекские СМИ, когда преступником заинтересовались правоохранительные органы, он покинул Узбекистан под измененными анкетными данными, используя фальшивый паспорт иностранного государства. За границей он продолжил работать по той же схеме, представляясь сотрудником посольства и собирая с доверчивых граждан плату за услуги.

"Несмотря на длительный процесс идентификации личности разыскиваемого, признания его иностранного паспорта поддельным и анкетных данных недействительными, благодаря совместным усилиям НЦБ Интерпола Ташкента и Риги, преступник был установлен и задержан", — говорится в официальном сообщении ведомства.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Умный дом: технологии, которые помогают экономить и упрощают жизнь
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний