ФОТО. Из Латвии в Узбекистан экстрадирован мужчина, разыскиваемый через Интерпол

Из Риги в Ташкент доставлен мужчина, долгое время находившийся в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает Национальное центральное бюро Интерпола в Узбекистане.

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Известно, что подозреваемый представлялся сотрудником посольства США в Ташкенте и предлагал услуги в оформлении документов и получении разрешения на выезд. На протяжении нескольких лет мошенник успел обмануть десятки человек.

Как отмечают узбекские СМИ, когда преступником заинтересовались правоохранительные органы, он покинул Узбекистан под измененными анкетными данными, используя фальшивый паспорт иностранного государства. За границей он продолжил работать по той же схеме, представляясь сотрудником посольства и собирая с доверчивых граждан плату за услуги.

"Несмотря на длительный процесс идентификации личности разыскиваемого, признания его иностранного паспорта поддельным и анкетных данных недействительными, благодаря совместным усилиям НЦБ Интерпола Ташкента и Риги, преступник был установлен и задержан", — говорится в официальном сообщении ведомства.