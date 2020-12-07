ФОТО. Из поезда на ходу сбрасывали канистры с топливом
Foto: Valsts robežsardze

По информации Государственной пограничной службы (ГПС), 4 декабря пограничники задержали в Даугавпилсском крае контрабандиста, у которых изъяли 210 литров дизельного топлива.

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Как отмечают в ГПС, контрабандиста при обследовании участка железной дороги Индра — Даугавпилс с воздуха заметили сотрудники Авиационного управления ГПС. Они зафиксировали, что из поезда, въехавшего на территорию Латвии, сбрасывают канистры с топливом, а находящийся возле железнодорожного полотна человек их собирает.

На месте происшествия был задержан мужчина 1986 г.р., у которого изъяли семь канистр с дизельным топливом. Для дальнейших следственных действий его передали Госполиции.

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