ФОТО. Кинологи ГПС с собаками нашли в частном доме под Ригой 2 кг марихуаны

Сотрудники Рижского управления Государственной пограничной службы (ГПС), инспекторы кинологического отдела со служебными собаками помогли коллегам из Госполиции найти в одном из частных домов Ропажского края около 2 кг марихуаны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

При проверке дома служебная собака Грей указала на возможное наличие наркотических веществ в пакетах, которые были спрятаны в спальне, под столом. При осмотре пакетов проверяющие нашли бурую смесь растительного происхождения со специфическим запахом.

Продолжая досмотр, служебная собака Арес указал на наличие наркотиков в пластмассовом ящике, который хранился в гардеробе. В итоге, в ящике также обнаружили аналогичную смесь, а также три мешка с семенами. В общей сложности изъято около 2 кг марихуаны.