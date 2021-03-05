ФОТО. Кинологи ГПС с собаками нашли в частном доме под Ригой 2 кг марихуаны
Foto: Valsts robežsardze

Сотрудники Рижского управления Государственной пограничной службы (ГПС), инспекторы кинологического отдела со служебными собаками помогли коллегам из Госполиции найти в одном из частных домов Ропажского края около 2 кг марихуаны.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

При проверке дома служебная собака Грей указала на возможное наличие наркотических веществ в пакетах, которые были спрятаны в спальне, под столом. При осмотре пакетов проверяющие нашли бурую смесь растительного происхождения со специфическим запахом.

Продолжая досмотр, служебная собака Арес указал на наличие наркотиков в пластмассовом ящике, который хранился в гардеробе. В итоге, в ящике также обнаружили аналогичную смесь, а также три мешка с семенами. В общей сложности изъято около 2 кг марихуаны.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

3

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Простые упражнения для уменьшения стресса
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии