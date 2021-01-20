ФОТО. Контрабандисты сплавляли нелегальный товар по Даугаве
Foto: Valsts policija

Ранним утром 15 января жительница Даугавпилса, проходя по мосту Виенибас, заметила на Даугаве подозрительного мужчину в лодке, который пытался достать из реки большие ящики.

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Бдительная гражданка обратилась к ближайшему экипажу Даугавпилсской муниципальной полиции и указала им место, где увидела незнакомца. Заметив стражей порядка, мужчина покинул лодку и сбежал.

На подмогу прибыли сотрудники Даугавпилсского участка Госполиции, а также Государсвтенной пожарно-спасательной службы, которые помогли извлечь из Даугавы коробки В оказалось 66 960 сигарет "Фэст" с белорусскими акцизными марками. По делу начат уголовный процесс.

ФОТО. Контрабандисты сплавляли нелегальный товар по Даугаве
Foto: Valsts policija
ФОТО. Контрабандисты сплавляли нелегальный товар по Даугаве
Foto: Valsts policija


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