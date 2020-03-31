ФОТО: Контрабандисты везли четыре миллиона сигарет в мешках их-под древесного угля
Foto: VID

На границе с Белоруссией таможенники изъяли четыре миллиона контрабандных сигарет. Их перевозили на грузовике под видом древесного угля, сообщает Служба госдоходов.

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Таможенникам показалось странным изображение просканированного груза, и было принято решение вскрыть мешки. Как выяснилось, под видом угля грузовик вез сигареты — "Премьер", Fest и NZ с белорусскими акцизными марками.

4 191 200 сигарет, то есть 209 560 пачек, были упакованы в мешки из-под угля. Судя по документам на груз, "уголь" планировалось доставить из России в Литву через Белоруссию и Латвию.

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