ФОТО. Латвийская полиция помогла коллегам из Испании и Колумбии раскрыть дело о контрабанде 6,5 тонн кокаина

Гражданская гвардия Испании при содействии сотрудников полиции Колумбии и Латвии смогли раскрыть масштабную преступную сеть, которая занималась контрабандой наркотиков в особо крупных размерах из стран Южной Америки в Европу.

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По данным Европола, расследование, в котором участвовали правоохранительные органы Латвии и Колумбии, началось еще в октябре 2022 года. В ходе расследования Европол помогал обмениваться информацией, а также оказывал следствию постоянную и всестороннюю поддержку.

Предполагаемый лидер группировки — один из самых влиятельных наркоконтрабандистов Испании. Он базировался в Малаге и руководил разветвленной преступной сетью, организуя и контролируя контрабанду кокаина из Эквадора и Колумбии в страны Европы. В качестве прикрытия группировка использовала предприятие по оптовой торговле замороженной рыбой в испанском портовом городе Альхесирас (Андалусия).

Через эту компанию преступная сеть отмывала нажитые нечестным путем средства и прятала кокаин в партиях бананов из Эквадора и Колумбии. После того, как грузы увозили из Альхесираса в пункты назначения, их сразу переправляли на склады, где заменяли на идентичные поддоны, в которых прятали кокаин.

По данным Европола, за последние семь месяцев власти изъяли несколько крупных партий кокаина, связанных с этой преступной организацией. В декабре 2022 года колумбийская полиция конфисковала около трех тонн кокаина, который был спрятан в грузах бананов, следовавших транзитом из порта Турбо через порт Картахена в испанский порт Альхесирас.

В другом случае колумбийские власти перехватили партию кокаина весом 1,25 тонны в порту Картахены. Пунктом назначения этого груза был испанский порт Виго. Однако сначала груз должен был пройти через порт Альхесирас, откуда преступная сеть должна была вывезти наркотики.

Чтобы избежать в Колумбии перехвата партии наркотиков, в мае 2023 года группировка организовала новую партию кокаина напрямую из Эквадора в Альхесирас. На этот раз наркотики прибыли в Испанию, и сообщник претупников забрал поддоны в районе порта. Испанские власти перехватили эту партию кокаина весом 2296 тонн на пути к ближайшему складу. Кокаин был спрятан среди легальных грузов бананов.

В общей сложности в рамках трех полицейских операций колумбийские и испанские власти изъяли 6,5 тонн кокаина, стоимость которого на 2черном" рынке составляет около 223 миллионов евро, сообщает Европол.