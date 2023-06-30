ФОТО. Латвийская полиция помогла коллегам из Испании и Колумбии раскрыть дело о контрабанде 6,5 тонн кокаина
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Гражданская гвардия Испании при содействии сотрудников полиции Колумбии и Латвии смогли раскрыть масштабную преступную сеть, которая занималась контрабандой наркотиков в особо крупных размерах из стран Южной Америки в Европу.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным Европола, расследование, в котором участвовали правоохранительные органы Латвии и Колумбии, началось еще в октябре 2022 года. В ходе расследования Европол помогал обмениваться информацией, а также оказывал следствию постоянную и всестороннюю поддержку.

Предполагаемый лидер группировки — один из самых влиятельных наркоконтрабандистов Испании. Он базировался в Малаге и руководил разветвленной преступной сетью, организуя и контролируя контрабанду кокаина из Эквадора и Колумбии в страны Европы. В качестве прикрытия группировка использовала предприятие по оптовой торговле замороженной рыбой в испанском портовом городе Альхесирас (Андалусия).

Через эту компанию преступная сеть отмывала нажитые нечестным путем средства и прятала кокаин в партиях бананов из Эквадора и Колумбии. После того, как грузы увозили из Альхесираса в пункты назначения, их сразу переправляли на склады, где заменяли на идентичные поддоны, в которых прятали кокаин.

По данным Европола, за последние семь месяцев власти изъяли несколько крупных партий кокаина, связанных с этой преступной организацией. В декабре 2022 года колумбийская полиция конфисковала около трех тонн кокаина, который был спрятан в грузах бананов, следовавших транзитом из порта Турбо через порт Картахена в испанский порт Альхесирас.

В другом случае колумбийские власти перехватили партию кокаина весом 1,25 тонны в порту Картахены. Пунктом назначения этого груза был испанский порт Виго. Однако сначала груз должен был пройти через порт Альхесирас, откуда преступная сеть должна была вывезти наркотики.

Чтобы избежать в Колумбии перехвата партии наркотиков, в мае 2023 года группировка организовала новую партию кокаина напрямую из Эквадора в Альхесирас. На этот раз наркотики прибыли в Испанию, и сообщник претупников забрал поддоны в районе порта. Испанские власти перехватили эту партию кокаина весом 2296 тонн на пути к ближайшему складу. Кокаин был спрятан среди легальных грузов бананов.

В общей сложности в рамках трех полицейских операций колумбийские и испанские власти изъяли 6,5 тонн кокаина, стоимость которого на 2черном" рынке составляет около 223 миллионов евро, сообщает Европол.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Spītība un pluikš pa vīli. Cēsu novada paaudžu stāsti
Kvalificēts e-paraksts: kā tas palīdz sadzīvē un darbā
Голосуй за самые красивые места Вентспилса и выигрывай
Praktiski padomi: ko darīt ar pārtikas atlikumiem?