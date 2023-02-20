ФОТО. Лихач пытался уйти от полицейской погони на скорости 225 км/ч

Сотрудник Дорожной полиции на прошлой неделе остановили на трассе Рига -Юрмала -Вентспилс автомобиль BMW, водитель которого существенно превысил допустимую скорость: вместо разрешенных 90 км/ч он ехал со скоростью 225 км/ч.

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По информации пресс-центра Госполиции, вечером 11 февраля автомобиль BMW на высокой скорости обогнал на шоссе нетрафарированный полицейский VW. Судя по манере вождения водителя, который обгонял и другие транспортные средства, он балансировал на грани нарушения правил дорожного движения.

Учитывая подозрительное и неубедительное поведение водителя на дороге, сотрудники правоохранительных органов решили уделить ему больше внимания и следить за его дальнейшими действиями с целью предотвращения нарушений.

На некоторое время водитель остановился на автозаправке, после чего продолжил свой путь, существенно нарушая скоростной режим. Выезжая из Спуньциемса, водитель проигнорировал дорожную разметку (сплошную линию) и обогнал ехавший перед ним автомобиль со скоростью 144 км/ч.

Когда полицейские приблизились к нарушителю, он увеличил скорость. Заметив проблесковые маячки полицейской машины, водитель BMW попытался уйти от погони со скоростью 225 км/ч. Во время погони он совершал на дороге необдуманные и опасные маневры, угрожая водителям, ехавшим по встречной полосе.

Принимая во внимание рискованную и агрессивную манеру вождения водителя, а также опасность, которую он мог представлять для других участников движения, сотрудники полиции передали информацию своим коллегам из других регионов, запросив привлечение дополнительных сотрудников, а также продолжили преследовать указанное транспортное средство.

Возле круга около Тукумса полицейские потеряли водителя BMW из вида, но с учетом того, что машины была зарегистрирована в Вентспилсе, к задержанию водителя привлекли полицейских Курземского региона. В скором времени лихача остановили возле Попе.

При проверке оказалось, что за рулем BMW находился водитель 1985 г. р., ранее попадавший в поле зрения органов правопорядка за различные дорожные нарушения. Сначала он отрицал, что находился за рулем автомобиля, когда его засекли на высокой скорости под Ригой, утверждая, что лично он управлял машиной только, начиная от Угале, а до этого машину вел кто-то другой. Однако полицейские показали ему записи камер видеонаблюдения с автозаправки около Риги, где было зафиксировано, как он там останавливался.

Против водителя начато несколько процессов за бегство от полиции, превышение скорости, агрессивное вождение и другие нарушения.