ФОТО. Литва: гражданина Латвии задержали за использование фальшивых документов
Foto: DELFI.lt

Пограничники Калварии (Литва) задержали гражданина Латвии, который при проверке предъявил румынские водительские права. Проверка установила, что у латвийца никогда не было прав.

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Фальшивку обнаружили при проверке, проведенной в конце прошлой недели на шоссе Сувалки-Мариямполе. Автомобилем BMW X5, въехавшим из Польши, управлял 27-летний гражданин Латвии. Предъявленные пограничникам права показались им подозрительными, поэтому они решили провести дополнительную проверку и, в итоге, выявили подделку.

Подозреваемого задержали и отправили под арест. Против него начато дело о подделке и хранении документов. Согласно законам Литвы, ему может грозить до 4 лет лишения свободы.

Кроме того, водитель был оштрафован на 375 евро за управление транспортным средством без прав. Автомобиль BMW X5 был передан прибывшему позже члену семьи задержанного.

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