ФОТО. Морские силы Латвии нашли в море пропавшую трубу с терминала Бутинге

В минувшее воскресенье Центр координации поисковых и спасательных операций на море Службы береговой охраны Морских сил Латвии получил информацию от экипажа судна ANITA HAGEDORN о дрейфующем объекте в районе рейда Лиепайского порта.

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На указанное место был оперативно направлен патрульный катер P-06 Cēsis, экипаж которого констатировал трубу с нефтяного терминала в Бутинге (Литва). Информацию передали Службе охране среды. Кроме того, в указанный квадрат прибыл и буксир TAK7, который принимал участие и в первых поисковых работах.

Поскольку к этому моменту наступил вечер, P-06 Cēsis использовал камеры ночного видения, чтобы обнаружить трубу. Осмотрев трубу, был сделан вывод, что концы трубы не закрыты, а сама труба состоит из нескольких частей.

В данном районе утечки нефти не констатировали. Трубу прикрепили к TAK-7 для буксировки и в сопровождении патрульного катера его доставили в Бутинге.

Как уже сообщалось ранее, 28 декабря прошлого года на нефтяном терминале в литовской Бутинге, управляемом компанией по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva, произошла утечка нефти.

По данным Министерства окружающей среды, в море из-за аварии попало около двух тонн загрязняющих веществ, пятно движется в сторону территориальных вод Латвии . Инцидент расследуют экологи.